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11:39, 21 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ начали отходить из Курахово в село Дачное

Рогов: ВСУ начали постепенно отходить из Курахово в село Дачное
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали постепенно отходить из Курахово в село Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, армия России продолжает охват Курахово, окружая населенный пункт с нескольких сторон и взяв под контроль уже около 90 процентов его территории. Рогов добавил, что ВСУ выбиты из восточной, южной и центральной части города, а основные бои идут в северо-западном районе. В Дачном украинские войска возводят укрепительные районы.

Ранее Рогов рассказал о значимости сел Зеленовка и Новый Комар для продвижения в Курахово. По его словам, переход этих сел под контроль российских войск открывает им возможность активнее наступать в западном направлении.

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