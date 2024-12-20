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17:09, 20 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о значимости двух сел для продвижения в Курахово

Рогов: Зеленовка и Новый Комар открывают возможность наступать на Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переход под контроль Вооруженных сил России сел Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике ускорит освобождение города Курахово и Великой Новоселки. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он рассказал, что Зеленовка расположена на юго-западе от Курахово, а Новый Комар на севере от Великой Новоселки. По его словам, переход этих сел под контроль российских войск открывает нашим им возможность активнее наступать в западном направлении.

Ранее полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев заявил, что отход группировки Вооруженных сил Украины из Курахово является вопросом времени. Он подчеркнул, что выход российских войск на трассу Запорожье — Курахово приведет к окружению значительной группировки ВСУ.

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