Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 20 декабря 2024Бывший СССР

Экс-полковник ВСУ допустил окружение группировки в Курахово

Экс-полковник ВСУ Селезнев: отход группировки из Курахово — вопрос времени
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Отход группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово является вопросом времени. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV на YouTube.

«Мы там находимся в оперативном полуокружении. (...) Они [подразделения] находятся там в абсолютно сложных условиях. Территория там простреливается», — заявил экс-полковник ВСУ.

Селезнев допустил окружение группировки в Курахово и отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Зеленовки к югу от города. Он добавил, что действия российских военных угрожают положению украинских войск. Офицер подчеркнул, что выход ВС России на трассу Запорожье — Курахово приведет к окружению значительной группировки ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о запуске обратного отсчета для группировки ВСУ в Курахово. По его словам, группировка украинских войск в городе отступает к западным окраинам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Российские войска атаковали украинский Воронеж

      Орбан описал сумму помощи Запада Киеву фразой «на эти деньги можно было сотворить чудеса»

      Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал одного вида жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше