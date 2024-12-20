Экс-полковник ВСУ Селезнев: отход группировки из Курахово — вопрос времени

Отход группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово является вопросом времени. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV на YouTube.

«Мы там находимся в оперативном полуокружении. (...) Они [подразделения] находятся там в абсолютно сложных условиях. Территория там простреливается», — заявил экс-полковник ВСУ.

Селезнев допустил окружение группировки в Курахово и отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Зеленовки к югу от города. Он добавил, что действия российских военных угрожают положению украинских войск. Офицер подчеркнул, что выход ВС России на трассу Запорожье — Курахово приведет к окружению значительной группировки ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о запуске обратного отсчета для группировки ВСУ в Курахово. По его словам, группировка украинских войск в городе отступает к западным окраинам.