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15:45, 21 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ попытались контратаковать российские войска в Запорожской области

Рогов: ВСУ попытались контратаковать российские войска в Запорожской области
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Levin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что работа FVP-дронов ВСУ резко активизировалась на васильевском направлении. Украинские бойцы наносят удары беспилотниками по всем автодорогам. «Начались попытки контратак боевиков ВСУ, чего на данном направлении давно не наблюдалось», — сказал Рогов.

По его словам, российские войска активно используют фронтовую и штурмовую авиацию, артиллерию и РЗСО. Он также назвал район Каменского одним из самых напряженных участков в области.

Ранее Рогов рассказал о значимости сел Зеленовка и Новый Комар для продвижения в Курахово. По его словам, переход этих населенных пунктов под контроль сил РФ открывает им возможность активнее наступать в западном направлении.

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