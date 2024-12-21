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16:13, 21 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ стали бросать своих военных при отступлении в Курахово

Замкомандира «Кобры»: ВСУ бросают своих военных при отступлении в Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают своих военных при отступлении в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом рассказал заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России с позывным Купол, передает РИА Новости.

По словам военного, его подразделение часто находит потерявшихся военнослужащих ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции. Некоторые из них оказывают сопротивление — их уничтожают на месте, а те, кто изъявил желание остаться живым, сдаются в плен. Военный рассказал, что задача его подразделения в том, чтобы зачистить частный сектор в Курахово.

Ранее стало известно о контроле российских сил над большей частью Курахово. Отмечается, что украинские войска не оставляют попыток удерживать позиции на подступах к Кураховской теплоэлектростанции.

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