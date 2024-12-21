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23:49, 21 декабря 2024Силовые структуры

Взрыв в отделении банка в Петербурге классифицировали как теракт

МВД: взрыв в отделении банка в Петербурге классифицирован как теракт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге классифицировали как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления.

Ранее выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.

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