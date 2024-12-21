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05:19, 21 декабря 2024Экономика

Юрист предупредил о росте штрафов за ряд нарушений ПДД

Юрист Соловьев: штраф за пьяное вождение поднимут до 45 тысяч рублей с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Юрист предупредил, что большинство штрафов вырастут в полтора раза. За непристегнутый ремень придется выплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи, за выезд на встречную полосу — 7,5 тысячи вместо пяти тысяч, за управление машиной в состоянии опьянения — 45 тысяч рублей вместо 30.

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По словам эксперта, увеличение штрафов объясняется с ростом числа ДТП. Так, за 2023 год их количество стало больше на 4,5 процента. Кроме того, ряд штрафов сохраняли своей размер 2007 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.

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