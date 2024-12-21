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00:43, 21 декабря 2024Мир

Маск вынес Европе неутешительный вердикт

Маск заявил, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

По мнению Маска, Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. «Они находятся под угрозой исчезновения», — подчеркнул он.

Ранее Маск вынес Европе неутешительный вердикт и заявил, что она вымирает. Так бизнесмен прокомментировал публикацию о низких показателях рождаемости.

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