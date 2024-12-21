Маск заявил, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения

ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.

По мнению Маска, Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. «Они находятся под угрозой исчезновения», — подчеркнул он.

Ранее Маск вынес Европе неутешительный вердикт и заявил, что она вымирает. Так бизнесмен прокомментировал публикацию о низких показателях рождаемости.