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09:59, 17 ноября 2024Мир

Маск вынес Европе неутешительный вердикт

Илон Маск заявил о смерти Европы из-за низкой рождаемости
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sopotnicki / Shutterstock / Fotodom  

Американский предприниматель Илон Маск высказался о рождаемости в Европе. Заявление на эту тему он разместил в соцсети X.

«Европа вымирает», — вынес он неутешительный вердикт. Так бизнесмен прокомментировал публикацию о низких показателях рождаемости в Европе за 2022 год.

Ранее Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, которые проводят операции по смене пола детям.

Перед этим предприниматель сообщил, что крайне озабочен падением рождаемости, наблюдаемым по всему миру. По мнению Маска, на свет появляется слишком мало детей, поэтому скоро численность человечества станет падать. Кроме того, он назвал демографический коллапс самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество.

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