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19:30, 24 июня 2024Из жизни

Миллиардер Илон Маск объяснил рождение одиннадцати детей и дал апокалиптический прогноз

Миллиардер Илон Маск заявил, что численность человечества станет падать

Фото: David Swanson / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил, зачем ему столько детей, и дал апокалиптический прогноз. Об этом сообщает Page Six.

После рождения одиннадцатого ребенка миллиардер заявил, что крайне озабочен падением рождаемости, наблюдаемой по всему миру. По его мнению, на свет появляется слишком мало детей, поэтому скоро численность человечества станет падать.

Во многих странах рождаемость уже упала ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, и дело идет к тому, что так будет почти везде. Это просто факт, а не «разоблаченная теория». Для воспроизводства нужна рождаемость 2,1. Очевидно, что весь мир в целом скоро упадет ниже этого уровня

Илон Маскмиллиардер

Матерью одиннадцатого ребенка Илона Маска стала Шивон Зилис — топ-менеджер компании Neuralink, прежде работавшая в Tesla и OpenAI. Это уже третий ребенок, который у них родился. Другие два, близнецы Азур и Страйдер, появились на свет в 2021 году.

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Ранее Маск уже заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока что самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — писал он в соцсети Twitter. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».

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      Олег Парамонов
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