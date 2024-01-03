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05:01, 3 января 2024Мир

Илон Маск сообщил о самой большой проблеме человечества

Илон Маск: демографический коллапс является самой большой проблемой человечества

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Демографический коллапс является самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщение пользователя платформы о том, что в ряде стран зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Ранее Маск предупредил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие. Таким образом он ответил на вопрос пользователя X о том, на какой год следует надеяться после «четырех лет сумасшествия».

В 2022 году Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. По его словам, дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.

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      Марина Совина
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