Илон Маск сообщил о самой большой проблеме человечества

Илон Маск: демографический коллапс является самой большой проблемой человечества

Демографический коллапс является самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщение пользователя платформы о том, что в ряде стран зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Ранее Маск предупредил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие. Таким образом он ответил на вопрос пользователя X о том, на какой год следует надеяться после «четырех лет сумасшествия».

В 2022 году Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. По его словам, дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.