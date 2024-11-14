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18:07, 14 ноября 2024Мир

Маск высказался о меняющих пол детям врачах

Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих пол детям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert - Pool via CNP / Globallookpress.com

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, которые проводят операции по смене пола детям. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Да, согласен», — ответил Маск на пост, который содержал призыв к пожизненному заключению врачей, меняющих пол детям.

7 сентября Маск заявил, что считает безумием тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение.

24 августа Маск рассказал о попытках американских полицейских отнять несовершеннолетнюю девочку у ее родителей. Как рассказал предприниматель, родители, знакомые бизнесмена, были не согласны с ее решением сменить пол. Он добавил, что его знакомому удалось переубедить представителей силовых структур, пытавшихся увести с собой девочку.

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