Маск высказался о меняющих пол детям врачах

Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих пол детям

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, которые проводят операции по смене пола детям. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Да, согласен», — ответил Маск на пост, который содержал призыв к пожизненному заключению врачей, меняющих пол детям.

7 сентября Маск заявил, что считает безумием тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение.

24 августа Маск рассказал о попытках американских полицейских отнять несовершеннолетнюю девочку у ее родителей. Как рассказал предприниматель, родители, знакомые бизнесмена, были не согласны с ее решением сменить пол. Он добавил, что его знакомому удалось переубедить представителей силовых структур, пытавшихся увести с собой девочку.