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20:42, 24 августа 2024Интернет и СМИ

Маск рассказал о попытках отнять у родителей пытавшуюся сменить пол девочку

Маск: полицейские пытались отнять дочь у родителей, несогласных с ее сменой пола

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и владелец социальной сети X (ранее — Twitter) Илон Маск рассказал о попытках американских полицейских отнять несовершеннолетнюю девочку у ее родителей. Как рассказал предприниматель в своем аккаунте в X, родители, знакомые Маска, были не согласны с ее решением сменить пол.

«Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь, просто потому что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершить окончательную смену пола», — написал Маск.

Он добавил, что его знакомому удалось переубедить представителей силовых структур, пытавшихся увести с собой девочку. Однако вслед за этим семья навсегда покинула штат Калифорния.

В июне 2022 года сын Илона Маска по имени Ксавье сменил пол и стал девушкой по имени Вивиан Дженной Уилсон. Ему тогда было 18 лет. До этого он отказался носить фамилию отца и заявил, что не хочет иметь с ним ничего общего. Позднее миллиардер сказал, что врачи обманули его, убедив в том, чтобы он дал согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания.

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      Олег Давыдов
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