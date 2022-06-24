Сын Илона Маска официально сменил пол и имя

TMZ: сын Илона Маска Ксавье официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон

Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес удовлетворила просьбу 18-летнего ребенка американского предпринимателя Илона Маска о смене пола и имени. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

Урожденный Ксавье Маск стал Вивиан Дженной Уилсон. Отмечается, что Уилсон — девичья фамилия матери подростка. По данным издания Вивиан Дженна скоро получит новое свидетельство о рождении.

В 2000 году Маск женился на канадской писательнице Джастин Уилсон. В 2002 году жена родила ему сына по имени Невада, который спустя десять дней скончался от синдрома внезапной детской смерти. Затем супруга Маска родила двойняшек — Ксавье и Грифина, и тройняшек — Дэмиана, Кая и Сэксон.

Ранее сообщалось, что Ксавье Маск решил дистанцироваться от Илона Маска. Подросток пояснил, что не хочет быть связан с биологическим отцом каким-либо образом.