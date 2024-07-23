Маск рассказал об «убившем его сына» вирусе вокизма

Маск сравнил блокаторы полового созревания с препаратами для стерилизации

Владелец социальной сети X, предприниматель Илон Маск сравнил блокаторы полового созревания с препаратами для стерилизации. В интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire он рассказал, как на его сына повлиял «вирус вокизма» (от англ. woke — «пробуждаться», движение также известно как SJW, «борцы за социальную справедливость» — прим. «Ленты.ру»), из-за которого тот стал принимать эти препараты.

По словам Маска, врачи обманули его, убедив в том, чтобы он дал согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания. Как отметил предприниматель, медики склонили его к подписанию документов за сына, пригрозив тем, что Ксавье может покончить с собой. Теперь же он считает, что вирус вокизма образно «убил его сына».

Бизнесмен сравнил блокаторы полового созревания с препаратами для стерилизации, назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее люди должны сесть в тюрьму. «Я потерял сына», — заключил предприниматель.

В 2022 году стало известно, что Ксавье Маск решил дистанцироваться от Илона Маска. Он пояснил, что не хочет быть связан с биологическим отцом каким-либо образом.