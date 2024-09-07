Маск одной фразой отреагировал на тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение

Илон Маск счел безумием тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию в соцсети X, в которой говорится, что согласно новому закону в Шотландии человек может получить до семи лет тюрьмы за неправильное гендерное обозначение другого лица. Бизнесмен выразил свою реакцию на странице в X.

«Это безумие», — написал он.

Ранее Илон Маск рассказал о попытках американских полицейских отнять несовершеннолетнюю девочку у ее родителей. Как рассказал предприниматель, родители, знакомые Маска, были не согласны с ее решением сменить пол. Он добавил, что его знакомому удалось переубедить представителей силовых структур, пытавшихся увести с собой девочку.

До этого американский бизнесмен предсказал массовый голод в США. Он сделал репост заявления финансового эксперта, который прокомментировал план вице-президента США Камалы Харрис по введению программы по ограничению цен на продукты.