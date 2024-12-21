Небензя назвал мир на Украине самым страшным сценарием для Зеленского

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится любых переговоров по урегулированию конфликта. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Небензя заявил, что Зеленский избегает мирных переговоров, поскольку завершение кризиса будет означать для него участие в выборах и утрату власти. Поэтому дипломат назвал урегулирование конфликта самым страшным сценарием для украинского президента.

«Мир для него -0 самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11 процентов граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», — отметил дипломат.

В том же выступлении Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине. По мнению дипломата, украинский лидер стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.