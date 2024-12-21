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00:06, 21 декабря 2024Мир

Небензя назвал самый страшный для Зеленского сценарий на Украине

Небензя назвал мир на Украине самым страшным сценарием для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится любых переговоров по урегулированию конфликта. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Небензя заявил, что Зеленский избегает мирных переговоров, поскольку завершение кризиса будет означать для него участие в выборах и утрату власти. Поэтому дипломат назвал урегулирование конфликта самым страшным сценарием для украинского президента.

«Мир для него -0 самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11 процентов граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», — отметил дипломат.

В том же выступлении Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине. По мнению дипломата, украинский лидер стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.

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