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17:09, 22 декабря 2024Россия

13 человек пострадали в массовом ДТП в российском регионе

Четыре машины столкнулись в селе в Ивановской области, пострадали 13 человек
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Telegram-канал МЧС России

В селе в Ивановской области столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что в результате серьезного ДТП в российском регионе пострадали 13 человек, трое из них — дети.

Более того, по данным ведомства, 11 пострадавших госпитализированы. «На месте работают шесть специалистов и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Арзамасском районе Нижегородской области котенок и собака пропали после ДТП. Животных ищут уже на протяжении четырех дней.

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