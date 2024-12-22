13 человек пострадали в массовом ДТП в российском регионе

Четыре машины столкнулись в селе в Ивановской области, пострадали 13 человек

В селе в Ивановской области столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что в результате серьезного ДТП в российском регионе пострадали 13 человек, трое из них — дети.

Более того, по данным ведомства, 11 пострадавших госпитализированы. «На месте работают шесть специалистов и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Арзамасском районе Нижегородской области котенок и собака пропали после ДТП. Животных ищут уже на протяжении четырех дней.