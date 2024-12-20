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11:57, 20 декабря 2024Россия

В российском регионе после ДТП пропали животные

В Нижегородской области котенок и собака пропали после ДТП
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aneta Jungerova / Shutterstock / Fotodom  

В Арзамасском районе Нижегородской области котенок и собака пропали после ДТП. Животных ищут уже на протяжении четырех дней. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, четыре легковых автомобиля столкнулись в российском регионе между селами Ковакса и Костылиха. В салоне одной из машин перевозили двухмесячного кота. Он выскочил и убежал в лес по снегу. В другом авто в переносках сидели три пуделя и кокер — у клетки спаниеля сломалась решетка, от страха он побежал вдоль трассы.

К поискам беглецов подключили дорожных рабочих и волонтеров. Владельцы собаки сейчас в больнице, разузнал Ni Mash.

До этого в Красноярском крае мужчина выкинул собаку сестры с балкона за то, что та отказалась давать ему денег на алкоголь. Животное упало на козырек магазина, спасти его не удалось.

ЖЗЛ
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