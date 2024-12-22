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04:54, 22 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей отцом и мачехой

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления сообщений об истязании трех детей отцом и мачехой в Адыгее. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что двое несовершеннолетних смогли сбежать к матери, однако младший ребенок остался в доме отца. «По данному факту следственными органами СК России по Республике Адыгея организована процессуальная проверка», — сообщили Следственном комитете.

Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после истязания ребенка в школе Бурятии. В декабре в местных пабликах появилось видео, на котором мальчики дерутся ремнями, а потом один из них теряет сознание. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

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