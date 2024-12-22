Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не введет санкции против РФ

Вице-премьер Сербии Александр Вулин объяснил отказ вводить санкции против Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире китайского телеканала CGTN.

Несмотря на требования Запада ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, Белград, по словам Вулина, который прибыл с рабочим визитом в КНР, продолжит проводить независимую политику. «Мы — независимое государство, мы никогда не введем никаких санкций в отношении России и продолжим эту политику. Россия — наш союзник, наш друг», — сказал Вулин.

Вице-премьер также отметил, что с Россией Сербию объединяет не только история, но и общее будущее. Он напомнил, что близость с Россией никогда не была Сербии во вред. «Почему мы должны вредить России? НАТО бомбило Сербию, совершило страшную агрессию в отношении Сербии. (...). Они знали, что делали, неужели теперь мы должны быть частью НАТО?» — резюмировал Вулин.

Вулин добавил, что президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин — друзья и что они доверяют друг другу.

Ранее вице-премьер страны Александр Вулин заявил, что в Сербии благодарны российскому руководству за «честные цены» на газ. Политик назвал сотрудничество между двумя странами «справедливым».