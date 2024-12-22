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04:40, 22 декабря 2024Бывший СССР

Беженец пожаловался на качество продуктов из польской гумпомощи

Беженец из села Веселый Гай: продукты из польской гумпомощи невозможно было есть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Беженец из села Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) пожаловался на качество продуктов из польской гуманитарной помощи Украине. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Мужчина по имени Александр отметил, что польские паштеты, которые им передавали, отказывались есть даже уличные кошки. «Их паштеты кушать невозможно. Короче, то, что непригодно», — посетовал он.

Собеседник агентства также рассказал о проблемах с кукурузой и фасолью, наиболее часто встречающихся среди иностранных консервов.

Ранее стало известно, что украинская администрация города Курахово отказывала в гуманитарной помощи русскоязычным мирным жителям.

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