Беженец пожаловался на качество продуктов из польской гумпомощи

Беженец из села Веселый Гай: продукты из польской гумпомощи невозможно было есть

Беженец из села Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) пожаловался на качество продуктов из польской гуманитарной помощи Украине. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Мужчина по имени Александр отметил, что польские паштеты, которые им передавали, отказывались есть даже уличные кошки. «Их паштеты кушать невозможно. Короче, то, что непригодно», — посетовал он.

Собеседник агентства также рассказал о проблемах с кукурузой и фасолью, наиболее часто встречающихся среди иностранных консервов.

Ранее стало известно, что украинская администрация города Курахово отказывала в гуманитарной помощи русскоязычным мирным жителям.