Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 15 декабря 2024Бывший СССР

Украинская администрация Курахово отказывала русскоязычным в гумпомощи

Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом рассказала бывшая сотрудница администрации Алина, пишет РИА Новости.

По ее словам, она занималась разными направлениями в Кураховской городской администрации. «Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным», — подчеркнула экс-сотрудница ведомства.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе наступления продвинулись по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      Российские беспилотники уничтожили полевой склад ВСУ

      Украинская администрация Курахово отказывала русскоязычным в гумпомощи

      Пушилин заявил о росте темпов по взятию Курахово

      Пушков назвал генсека НАТО пропагандистом

      Над российскими регионами сбили пять беспилотников. В Сочи раздалось взрывы, в Брянской области ранен местный житель

      В США беспилотники нарушили работу аэропорта

      Глава Apple Тим Кук встретился с Трампом в его резиденции

      Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

      Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше