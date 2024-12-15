Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом рассказала бывшая сотрудница администрации Алина, пишет РИА Новости.

По ее словам, она занималась разными направлениями в Кураховской городской администрации. «Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным», — подчеркнула экс-сотрудница ведомства.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе наступления продвинулись по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов.

