РИА Новости: боец ВС РФ героически отстреливался до последнего патрона в ДНР

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России героически отстреливался до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил беженец Александр.

Собеседник агентства рассказал, что был эвакуирован российскими бойцами, вошедшими в населенный пункт 14 декабря. По дороге они забрали тело военного, героически погибшего во время освобождения села.

«Ему попребивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — поведал Александр.

Ранее герой России Алексей Хименко с позывным Химик рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы бойцов ВСУ. Перед военными поставили задание по штурму здания школы, где дислоцировались бойцы ВСУ, в том числе грузинские наемники.