Telegraph: британские бойцы увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат

Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат. Об этой проблеме рассказало издание Telegraph.

Отмечается, что летом власти страны приняли решение повысить зарплаты военным в рамках борьбы с кризисом вооруженных сил, однако это не привело к желаемым результатам. «Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», — говорится в материале.

По данным издания, за последний год свыше пятнадцати тысяч солдат покинули армию, при этом почти восемь тысяч были учтены как те, кто уволился по собственному желанию.

Ранее министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс признал, что случае войны армия страны будет уничтожена за полгода-год.