В Британии признали быстрый разгром своей армии в случае войны

Министр Карнс: в случае войны армия Британии будет уничтожена за полгода-год

В случае войны британская армия будет уничтожена за полгода-год. Быстрый разгром армии при начале полномасштабного конфликта признал министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс, сообщает Politico.

В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а войне, подобной той, что произошла на Украине, — наша армия при нынешних показателях потерь будет разгромлена как часть более широкой многонациональной коалиции в течение шести месяцев или года», — сказал он.

По его мнению, Великобритания должна иметь возможность быстро задействовать своих резервистов, чтобы гарантировать достаточное количество войск для ведения войны.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили объявил о сокращении армии. Так, королевство откажется от десятков вертолетов и четырех крупных надводных боевых кораблей. По словам Хили, сокращение позволит Минобороны страны сэкономить до 190 миллионов долларов в течение последующих двух лет. Если рассматривать данное сокращение на пять лет, то в бюджете государства останется 630 миллионов долларов.