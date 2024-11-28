В Минобороны Великобритании объявили о сокращении армии

NI: министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о сокращении армии

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили объявил о сокращении армии. Так, королевство откажется от десятков вертолетов и четырех крупных надводных боевых кораблей, написало издание The National Interest.

«Они предоставили ценные возможности на протяжении многих лет. Но их работа сделана. Теперь мы должны смотреть в будущее. Весь нынешний персонал будет передислоцирован или переобучен», — отметил министр.

По словам Хили, сокращение позволит Минобороны страны сэкономить до 190 миллионов долларов в течение последующих двух лет. Если рассматривать данное сокращение на пять лет, то в бюджете государства останется 630 миллионов долларов.

В августе Джон Хили рассказал, что Великобритания не готова к полномасштабной войне. Причиной неготовности Лондона к крупному конфликту является серьезное недофинансирование армии страны, уточнил он.

Хили уже не в первый раз говорит о проблемах в британской армии. Прежде он заявил о расточительстве при закупках вооружений, нехватке новобранцев и «опустошении сил».