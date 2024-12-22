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17:14, 22 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал экс-гендиректора «Главзарубежстроя» Ледовского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

В Москве суд арестовал бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» Вадима Ледовского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Против экс-гендиректора обонкротившегося два года назад «Главзарубежстроя» возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ледовского и еще одного фигуранта дела задержали и допросили. Соучастник также арестован. Другие подробности не уточняются. Известно, что заказчиками этой строительной компании до банкротства был целый ряд государственных структур.

Ранее бывшего заместителя министра просвещения России задержали в Москве по подозрению в многомиллионном хищении бюджетных средств.

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