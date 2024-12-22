Члены экипажа Ан-2 раскрыли подробности выживания

Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 объяснил, как им удалось выжить

Члены экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке, объяснили, как им удалось выжить и дождаться спасателей. Об этом они рассказали «Известиям».

По словам одного из мужчин, они спали в яме, пропитанной бензином. Также им пришлось экономить запасы пищи, в результате чего они питались один раз в день.

Сейчас двое пилотов и мужчина, сопровождавший груз, госпитализированы с переохлаждением.

Пропавший 19 декабря Ан-2 нашли спустя четыре дня. На появившихся в сети фото с места крушения видно, как перевернувшийся самолет лежит на снегу. До горизонта нет ни одного дерева или строения.