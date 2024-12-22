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06:45, 22 декабря 2024Россия

Экипаж пропавшего Ан-2 выжил

Mash: экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 выжил
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Экипаж самолета Ан-2, который четыре дня назад пропал на Камчатке, выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что на борту самолета находились два пилота и один член экипажа. За четыре дня их запасы еды и топлива подходили к концу, однако спасатели смогли их спасти. Сейчас они летят на вертолете в больницу в Мильково.

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 нашли утром 22 декабря. По словам министра ЧС Камчатского края Сергея Лебедева, спасатели приступили к эвакуации.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась.

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