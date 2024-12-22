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05:27, 22 декабря 2024Россия

На Камчатке нашли пропавший Ан-2

Пропавший на Камчатке Ан-2 найден, все люди живы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, все люди живы, однако точной информации о состоянии экипажа нет. Спасатели приступают к их эвакуации, добавил он.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась.

Поисками самолета занимались наземные группы МЧС на снегоходах, также были задействованы два вертолета. Ситуация осложнялась непогодой и метровыми сугробами.

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