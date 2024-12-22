На Камчатке нашли пропавший Ан-2

Пропавший на Камчатке Ан-2 найден, все люди живы

Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, все люди живы, однако точной информации о состоянии экипажа нет. Спасатели приступают к их эвакуации, добавил он.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась.

Поисками самолета занимались наземные группы МЧС на снегоходах, также были задействованы два вертолета. Ситуация осложнялась непогодой и метровыми сугробами.