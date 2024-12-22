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19:08, 22 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады объяснил желание Зеленского продолжить конфликт

Депутат Рады Дубинский заявил об удержании власти Зеленским с помощью конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию президентом страны Владимиром Зеленским своей лжи. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, глава государства лгал о смысле войны. «С лета 2023 года ее смысл заключался не в отвоевании территорий, а в удержании шайки Зеленского у власти, с целью безграничного обогащения, и выполнения внешнеполитических обязательств», — считает он.

Ранее Дубинский заявил, что недопонимания Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом являются показателем «потери связи с реальностью». «Он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика», — написал парламентарий.

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