Депутат Рады Дубинский заявил об удержании власти Зеленским с помощью конфликта

Любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию президентом страны Владимиром Зеленским своей лжи. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, глава государства лгал о смысле войны. «С лета 2023 года ее смысл заключался не в отвоевании территорий, а в удержании шайки Зеленского у власти, с целью безграничного обогащения, и выполнения внешнеполитических обязательств», — считает он.

Ранее Дубинский заявил, что недопонимания Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом являются показателем «потери связи с реальностью». «Он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика», — написал парламентарий.