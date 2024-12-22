Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае, всего с рельсов сошло 42 вагона. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На место выехал транспортный прокурор и восстановительный поезд. Движение заблокировано в обоих направлениях.

«У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7 вагонов, груженых углем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в районе станции Княжая Мурманской области столкнулись двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, и грузовой состав, начавший самопроизвольное движение с горки. В результате с рельсов сошли 19 вагонов.