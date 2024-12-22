Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 22 декабря 2024Россия

Экономист раскрыл «черный» метод обмана покупателей

Экономист Ковригин: магазины обманывают покупателей благодаря черному маркетингу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно поделить на две категории — прямой обман и «черный» маркетинг. Эту информацию в интервью агентству «Прайм» раскрыл заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

По его словам, первая категория обмана легко раскрывается. Как правило, сюда относятся обвес, завышение цены в чеке, добавление в чек других товаров. При этом с «черным» маркетингом дела обстоят сложнее — к этой категории можно отнести различные скидки и акции.

«Обещание большой скидки в любой в форме, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки», — сказал экономист, подчеркнув, что для борьбы с такими маркетинговыми уловками потребуется усовершенствовать законодательство.

Ранее в Центре финансовой экспертизы Роскачества предупредили о том, что покупки по скидкам в «черную пятницу» перестали быть выгодными для россиян. Одна из ключевых причин — так называемые накрученные скидки. Около половины цен, которые продавцы называют скидочными, на самом деле таковыми не являются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Паника — цель наших врагов». В Петербурге пенсионеры устроили взрывы в отделениях банка

      Британские военные стали массово увольняться из армии

      В Турции Путина сочли хорошим стратегом из-за оценки ситуации в Сирии

      Жительница Коми захотела выплатить дочери алименты и отправилась на СВО

      Раскрыто число поджогов по заданиям мошенников в Москве

      Российские военные уничтожили польских наемников при зачистке Курахово

      Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января

      Экономист раскрыл «черный» метод обмана покупателей

      Над российским регионом сбили пять беспилотников

      Усик победил Фьюри и защитил три титула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше