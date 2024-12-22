Экономист раскрыл «черный» метод обмана покупателей

Экономист Ковригин: магазины обманывают покупателей благодаря черному маркетингу

Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно поделить на две категории — прямой обман и «черный» маркетинг. Эту информацию в интервью агентству «Прайм» раскрыл заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

По его словам, первая категория обмана легко раскрывается. Как правило, сюда относятся обвес, завышение цены в чеке, добавление в чек других товаров. При этом с «черным» маркетингом дела обстоят сложнее — к этой категории можно отнести различные скидки и акции.

«Обещание большой скидки в любой в форме, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки», — сказал экономист, подчеркнув, что для борьбы с такими маркетинговыми уловками потребуется усовершенствовать законодательство.

Ранее в Центре финансовой экспертизы Роскачества предупредили о том, что покупки по скидкам в «черную пятницу» перестали быть выгодными для россиян. Одна из ключевых причин — так называемые накрученные скидки. Около половины цен, которые продавцы называют скидочными, на самом деле таковыми не являются.