ЕС нарастил закупку российской нефти до максимума с февраля

Евросоюз в октябре приобрел нефти из РФ на 687,5 миллиона евро

Европейский союз (ЕС) в октябре приобрел нефть из России на 687,5 миллиона евро, нарастив закупки до максимального значения с февраля 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Утверждается, что экспорт нефти в страны ЕС из РФ вырос на одну треть по сравнению с сентябрем. В феврале европейские страны приобрели российскую нефть на 690 миллионов евро.

Повышение закупок произошло за счет Чехии, удвоившей импорт российской нефти за месяц (с 91,3 миллиона евро до 185,9 миллиона евро). Также выросли поставки нефти в Венгрию (233 миллиона евро) и Нидерланды (60,7 миллиона евро). При этом Словакия в октябре сократила импорт нефти из РФ, приобретя ее на 207,9 миллиона евро.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. Что касается нефти, то Украина, по его словам, вынуждена продолжать транзит этого вида сырья из РФ в соответствии с европейской энергетической хартией.