«Газпром» продолжил подавать газ в Европу через Украину

«Газпром» продолжил подавать газ в Европу после заявлений об остановке поставок

«Газпром» продолжает подавать газ в Европу через Украину после заявлений австрийской нефтегазовой компании об остановке поставок российского газа. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, пишет агентство РИА Новости.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме (...) 42,1 миллиона кубометров на 22 декабря», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому правительству серьезными последствиями в виде конфликта в случае остановки транзита газа из России в Европу. Отмечается, что соглашение на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, однако в Евросоюзе не хотят терять «критически важные поставки».