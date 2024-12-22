Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:40, 22 декабря 2024Экономика

«Газпром» продолжил подавать газ в Европу через Украину

«Газпром» продолжил подавать газ в Европу после заявлений об остановке поставок
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Газпром» продолжает подавать газ в Европу через Украину после заявлений австрийской нефтегазовой компании об остановке поставок российского газа. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, пишет агентство РИА Новости.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме (...) 42,1 миллиона кубометров на 22 декабря», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому правительству серьезными последствиями в виде конфликта в случае остановки транзита газа из России в Европу. Отмечается, что соглашение на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, однако в Евросоюзе не хотят терять «критически важные поставки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале СВО

      Путин рассказал о связанном с «Орешником» указании

      Промоутер Усика оценил вероятность еще одного боя против Фьюри

      У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с автопилотом в небе

      Россиянам дали советы по защите дома в новогодние праздники

      Путин назвал «нулевую мировую войну»

      Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

      Минобороны сообщило об уничтожении двух реактивных снарядов HIMARS и 100 БПЛА

      Армия России ударила по военным аэродромам и цехам производства БПЛА ВСУ

      В Италии назвали необратимым распад Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше