В Европе пригрозили Украине конфликтом в случае остановки транзита газа из России

Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом в случае остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому правительству серьезными последствиями в виде конфликта в случае остановки транзита газа из России в Европу. Об это пишет РИА Новости.

Отмечается, что соглашение на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря, однако в Евросоюзе (ЕС) не хотят терять «критически важные поставки». Так, в частности, Словакия, Венгрия и Австрия требуют продлить договор.

Европейские страны уже подсчитывают вероятные убытки в случае потери маршрута. В Братиславе заявили, что это обойдется ей примерно в 220 миллионов евро.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал Фицо у себя в соцсетях.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины продлен не будет. По словам президента, подобная инициатива исходила в первую очередь от Киева, Москва же была не против пролонгировать это соглашение.