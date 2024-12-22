Гигантский древний змей восстановил спокойствие в столице российской Гипербореи

Жители Ковдора Мурманской области встретили гиперборейский Новый год

Жители Ковдора Мурманской области, который считается столицей Гипербореи, встретили гиперборейский Новый год. Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, что по сложившейся традиции по городу прошли участники перформанса, одетые в костюм гигантского древнего змея Куввта, в честь которого, по одной из версий, и назван Ковдор. Министерство культуры региона рассказывало, что сошествие Куввта в Ковдор восстанавливает спокойствие и мир в регионе.

Судя по фотоотчету с мероприятия, в праздничную программу входили шаманские практики, а официальная сувенирная продукция гиперборейского Нового года имеет изображения скандинавских рун.

Тема Гипербореи, мифической страны, которую, по мнению древних греков, следует искать за землями, продуваемыми северным ветром Бореем, стала визитной карточкой Ковдора с 2018 года. Ряд авторов, в том числе оккультистов и мистиков, считали прародиной человечества и арийской расы Гиперборею, жители которой имели сверхспособности.

Ранее дизайнер интерьера Елена Александрова перечислила ошибки в украшении дома перед Новым годом.