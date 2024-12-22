Глава турецкого МИД нанес первый официальный визит в Сирию

Глава турецкого МИД Фидан нанес первый официальный визит в Сирию

Глава турецкого МИД Хакан Фидан прибыл в Дамаск. О первом официальном визите министра в столицу Сирии сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

В Дамаске Фидан встретился с главой новых властей Сирии Ахмадом аш-Шарра. Предположительно, темой их встречи стали восстановительные работы в республике.

Незадолго на этого визит главы МИД в Сирию анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Хакан Фидан высказался о судьбе российских военных баз на территории Сирии. По его словам, этот вопрос должны решать жители республики.