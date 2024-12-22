Хуситы взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем истребитель армии США

Хуситы заявили, что они сбили американский F/A-18 над Красным морем

Йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем американский истребитель F/A-18. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет был сбит по ошибке «дружественным огнем» во время нанесения авиаудара по объектам, контролируемым хуситами.

Хуситы утверждают, что борт был уничтожен в результате обстрела ими авианосной ударной группы, сформированной вокруг авианосца USS Harry S. Truman.

Ранее в декабре хуситы выпустили баллистические ракеты по Тель-Авиву. Это произошло одновременно с ударом авиации ЦАХАЛ по Йемену.