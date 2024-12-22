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16:26, 22 декабря 2024Бывший СССР

Кадыров показал срыв попытки перегруппировки ВСУ в Запорожье

Кадыров сообщил о срыве попытки перегруппировки ВСУ в Запорожье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы взвода БПЛА батальона «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова (Асхаб) уничтожили инженерные сооружения и живую силу противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующее видео показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные провели аэроразведку, выявили укрепления ВСУ и зафиксировали перемещение врага. «В тесном взаимодействии с разведывательным взводом дроноводы батальона точными забросами зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов нанесли невосполнимый урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ», — поделился информацией глава Чечни. Кадыров отметил, что благодаря грамотным и слаженным действиям военных батальона «Восток-Ахмат» удалось сорвать несколько попыток врага провести перегруппировку живой силы. В заключение он поблагодарил бойцов за службу и пожелал им «удачной охоты».

Ранее в декабре Кадыров опубликовал запись с уничтожением блиндажей ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении.

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