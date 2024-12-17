Кадыров показал уничтожение блиндажей ВСУ в Серебрянском лесничестве

Кадыров показал кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Серебрянском лесничестве

Бойцы спецназа «Ахмат» поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кадры уничтожения блиндажей украинских солдат показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что блиндажи ВСУ были обнаружены на территории Серебрянского лесничества. По словам Кадырова, в таком случае российские военные используют тактику уничтожения позиций противника сбросами боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для этих целей в группе имеются квалифицированные операторы. Этот раз также не стал исключением. Блиндажи вместе с находящимся внутри личным составом (...) благополучно разобраны», — добавил глава Чечни.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения российскими военными самоходной артиллерийской установки ВСУ «Богдана» в Сумской области. Для этого был использован барражирующий боеприпас «Ланцет».