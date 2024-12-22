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13:33, 22 декабря 2024Экономика

Катар пообещал прекратить поставки СПГ в Европу в случае штрафов

Министр энергетики аль-Кааби: Катар прекратит поставки СПГ в ЕС в случае штрафов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби пообещал, что страна прекратит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюз, если страны будут накладывать крупные компании штрафы. Об этом аль-Кааби сказал в интервью британскому изданию Financial Times (FT).

Речь идет о наказании за несоблюдение положений «Директивы о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности» (Directive on corporate sustainability due diligence, CSDD). Согласно директиве, в случае нарушения критериев по выбросам углекислого газа и правам человека компании должны выплачивать штрафы в размере пяти процентов от годовой выручки. Эти меры вступят в силу с 2027 года и являются частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

«Если дело доходит до того, что я потеряю 5 процентов от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу (...). Я не блефую», — заявил аль-Кааби. По его словам, пять процентов от выручки компании это пять процентов от выручки государства Катар. А поскольку это деньги граждан Катара, никто не станет мириться с такими потерями. Аль-Кааби подчеркнул, что в случае введения штрафов за несоблюдение критериев Катар прекратит поставки газа в ЕС.

Аль-Кааби отметил, что QatarEnergy не станет разрывать действующие контракты на поставку СПГ, а если столкнется с крупными штрафами, то рассмотрит правовые пути решения проблемы.

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Ранее сообщалось, что в октябре российские СПГ-заводы экспортировали рекордные для этого года 3,06 миллиона тонн топлива. За десять месяцев поставки выросли на 4,65 процента в годовом выражении, до 27,4 миллиона тонн.

Евросоюз закупил российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро, отмечают в Евростате. Месяц к месяцу стоимость импорта российского СПГ выросла для европейцев на 28 процентов, а по сравнению с октябрем 2023-го — на 26 процентов. Помимо Франции (366 миллионов евро) в топ-3 его покупателей вошли Испания (141,5 миллиона евро) и Нидерланды (93,6 миллиона).

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