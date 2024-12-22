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19:01, 22 декабря 2024Мир

Команда Трампа захотела отменить получение гражданства по месту рождения

CNN: команда Трампа изучает сценарии отмены гражданства по месту рождения в США
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Henry Romero / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает сценарии отмены получения американского гражданства по месту рождения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Среди прочего рассматривается вариант отказа от получения соответствующих документов детям, если их родители находятся в США без паспортов, а также прорабатывается ужесточение требований в туристическим визам.

Ранее стало известно, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда новый президент официально вступит в свою должность. Глава государства сказал, что начнет депортацию с осужденных нелегальных мигрантов.

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