FT: команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ в день его инаугурации

Команда избранного президента США Дональда Трампа захотела вывести Вашингтон из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, члены команды Трампа заявили ВОЗ о намерении покинуть организацию в день инаугурации американского политика. Как отметили эксперты, это может привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения.

«Выход лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что подорвет ее способность реагировать на кризисы в области общественного здравоохранения, такие как пандемия коронавируса», — говорится в публикации.

Ранее Трамп рассказал, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Такое мнение он высказал в социальных сетях.