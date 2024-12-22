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14:08, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

На Rutube появился первый канал-миллионник

Канал «Фильмач» стал первым проектом, набравшим миллион подписчиков на Rutube
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Канал «Фильмач» стал первым проектом, набравшим миллион подписчиков на Rutube. Об этом сообщает «Двач».

На канале собрана большая библиотека кино и сериалов, доступных без VPN. Новинки в хорошем качестве и с русской озвучкой оперативно публикуются для пользователей. Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками», успех проекта опровергает сообщения в соцсетях о том, что видеохостинг Rutube никому не интересен и не может быть альтернативой YouTube.

В августе Rutube для удобства пользователей запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube: за раз можно перенести до двух тысяч видео. При переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. Качество перенесенных роликов остается прежним.

В июле депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы YouTube в России. Такая мера направлена против администрации видеохостинга, которая, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает российское законодательство.

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