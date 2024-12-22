На Rutube появился первый канал-миллионник

Канал «Фильмач» стал первым проектом, набравшим миллион подписчиков на Rutube

Канал «Фильмач» стал первым проектом, набравшим миллион подписчиков на Rutube. Об этом сообщает «Двач».

На канале собрана большая библиотека кино и сериалов, доступных без VPN. Новинки в хорошем качестве и с русской озвучкой оперативно публикуются для пользователей. Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками», успех проекта опровергает сообщения в соцсетях о том, что видеохостинг Rutube никому не интересен и не может быть альтернативой YouTube.

В августе Rutube для удобства пользователей запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube: за раз можно перенести до двух тысяч видео. При переносе видео на Rutube сохраняются название, описание, обложка и дата публикации. Качество перенесенных роликов остается прежним.

В июле депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы YouTube в России. Такая мера направлена против администрации видеохостинга, которая, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает российское законодательство.