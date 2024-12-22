На севере Ирана нашли убитого российского дальнобойщика

Посольство РФ: на севере Ирана нашли убитым российского водителя-дальнобойщика

В Иране нашли российского дальнобойщика, с которым расправились неизвестные. Об этом со ссылкой на посольство России в Тегеране сообщает РИА Новости.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили на севере страны, в городе Астара. По информации ТАСС, погибший был уроженцем республики Дагестан и регулярно осуществлял международные перевозки. До информации о его обнаружении мужчина считался пропавшим без вести. Власти Дагестана пообещали оказать всю необходимую помощь семье мужчины.

В связи с происшествием РФ призвала Иран расследовать преступление и навести порядок на погранпереходе. Иранские органы правопорядка уже начали следственные действия.

Ранее сообщалось, что украинского дальнобойщика в Германии убили иностранные коллеги из-за слов о президенте России Владимире Путине. Это случилось во время драки на стоянке перед лесопилкой в ​​Оберроте, федеральная земля Баден-Вюртемберг, которая произошла после спора о роли России в конфликте на Украине.