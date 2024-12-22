На Украине сообщили о рекордном пассажиропотоке на госгранице

ГПСУ: за сутки госграницу Украины на въезд и выезд пересекли 150 тысяч граждан

Государственную границу Украины за минувшие сутки пересекли на въезд и выезд 150 тысяч граждан. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Telegram.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — рассказали в ведомстве.

В ГПСУ уточнили, что самый большой пассажиропоток наблюдается на госгранице Украины с Польшей.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года 55 тысяч граждан Украины получили отказ в выезде из страны. Преимущественно пограничники не выпускали за рубеж военнообязанных мужчин.