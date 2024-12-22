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18:29, 22 декабря 2024Бывший СССР

На Украине застрелили пытавшегося отбить бусифицированного сына жителя

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося отбить сына у сотрудников ТЦК
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося отбить сына у сотрудников ТЦК — территориального центра комплектования, аналога военкомата. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram со ссылкой на народного депутата Артема Дмитрука.

На кадрах, опубликованных нардепом, видно борьбу мужчины с людьми в камуфляжной форме — предположительно, сотрудниками ТЦК. «Уберите от него руки», — просит плачущая женщина за кадром. Затем раздаются выстрелы.

Спасти пострадавшего не удалось. Им оказался отец «бусифицированного» гражданина. Бусификацией на Украине называют охоту сотрудников ТЦК на мужчин, которых они находят, патрулируя улицы на микроавтобусах («бусиках»).

Ранее в Киеве рассказали о принудительной мобилизации мужчин с бронью от службы в Вооруженных силах Украины. По словам одного из нардепов, он получил большое количество обращение с жалобами на действия сотрудников.

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