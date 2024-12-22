На Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России для переговоров

Аналитик Дэвис: удары по городам РФ могут ухудшить позиции Киева на переговорах

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по находящимся далеко от линии фронта российским городам, в частности, по Казани, могут ухудшить позиции Киева на мирных переговорах. Так последствия украинских атак оценил западный аналитик Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«[Удары] не имеют значительного военного эффекта, но вызывают гнев у российских граждан и руководства. Подобные атаки лишь усиливают решимость России, что может осложнить достижение мирного соглашения», — считает он.

Эксперт также отметил, что стремление Киева нанести противнику максимально возможный ущерб может привести к обострению конфликта и его эскалации.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в терроризме. « Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко», — прокомментировал он удары беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани.